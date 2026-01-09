VaiOnline
10 gennaio 2026 alle 00:08

A Reggio Emilia un’occasione  per la Dinamo 

Nozze d'oro per la sfida Reggio Emilia-Dinamo Sassari di questa sera alle 18 nell'ultimo turno del girone d'andata. Sarà la gara numero 50 tra due società che soprattutto in serie A si sono affrontate ripetute volte. Il ricordo più dolce per i tifosi sardi è quello dello scudetto 2015 vinto proprio sul parquet emiliano, dove comunque i padroni di casa hanno un bilancio nettamente positivo: 19 vittorie e soltanto 4 sconfitte.

Gara fondamentale in chiave salvezza per Reggio, in chiave Coppa Italia per il Banco di Sardegna che solo con una vittoria può sperare di disputare la Final 8. I padroni di casa sono senza l'alapivot Cheatham e ormai hanno difficoltà a raggiungere gli 80 punti, anche perché tirano maluccio da tre: 32%. Sassari deve fare a meno di Marshall ma schiera comunque sei stranieri.

Alle 20 è in programma Trapani-Trento. I tifosi siciliani hanno chiesto a Fip e Lega di rinviare la gara, perché ormai Trapani è rimasta nominalmente con 8 giocatori (alcuni infortunati). Ieri è arrivata un’ulteriore penalizzazione di 2 punti. Dopo la gara-farsa in Champions, finita dopo 8' perché ai siciliani era rimasto soltanto uno dei 5 giocatore con cui si erano presentati, ci si può aspettare di tutto.

