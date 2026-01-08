A Reggio Emilia la Dinamo cerca la quarta vittoria 

Alla ricerca del poker. L’eventue quarta vittoria vale mezza salvezza, perché si gioca sul campo della penultima, Reggio Emilia (domani alle 18) e può valere anche di più: «È una partita importante anche in chiave Coppa Italia», ha ricordato il coach Veljko Mrsic. Un mese fa l'unico pensiero era allontanarsi dagli ultimi due posti. Se la Dinamo sbanca Reggio Emilia, e cadono almeno due delle tre concorrenti dirette fra Cremona, Varese e Napoli (hanno battutto i biancoblù), allora c'è la certezza di disputare la Final 8. In un arrivo insieme a Trento e Trieste, infatti, Thomas e compagni sfruttano le vittorie sulle concorrenti dirette. Unica incognita quella legata a Trapani, che qualora venga esclusa nei prossimi giorni toglierebbe 2 punti in classifica al Banco di Sardegna. «Senza una vittoria a Reggio Emilia però parliamo di niente», avverte l'esterno Riccardo Visconti che preferisce stare con la testa solo sulla prossima gara.

Non appagati

Le tre vittorie di fila hanno proiettato lontano dai guai la Dinamo. Ora va evitato l'appagamento. Il coach Mrsic rassicura: «La classifica è migliorata ma io e i miei assistenti lavoriamo perché non ci sia rilassamento da soddisfazione, altrimenti si fanno passi indietro. Dobbiamo fare una gara intensa a Reggio Emilia. Dobbiamo crescere ancora molto. Tutti, perché tengo tutti in considerazione, ho giocatori buoni e non si può mai sapere quali saranno importanti in una determinata gara».

E questo spiega l'utilizzo delle rotazioni a dieci e persino a undici giocatori, col coinvolgimento del centro Seck. «Contro Brescia il quintetto della panchina è andato bene, raggiungendo anche il +5», ricorda l'allenatore croato.

La difesa

Mrsic continua a insistere sulla difesa. «La prima regola è che non dobbiamo farci battere nell'uno contro uno, confidando sull'aiuto, perché meno rotazioni e aiuti ci sono e meglio difendiamo». A inizio stagione infatti per rimediare all'avversario che scappava iniziavano aiuti e rotazioni che poi consentivano alle avversarie con due-tre passaggi di trovare un uomo completamente libero sull'arco da tre punti.

Da un punto di vista tattico Sassari ha proposto uomo e zona 2-3 adattata su alcuni tagli, il tecnico biancoblù risponde con una battuta alla domanda se sta preparando nuove difese: «Nuove difese? Dipende dai giocatori. A volte in campo fanno cose sulle quali non ci siamo allenati...».

