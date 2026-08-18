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Ortobene
19 agosto 2026 alle 00:44

A Ravarotto  il premio Rondine d’oro 

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La chef Marina Ravarotto sarà una delle dodici Rondini d’oro, premiate dall’associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese. Ravarotto tornerà in città il 29 agosto per ricevere il riconoscimento per aver trasformato la sua passione per la cucina in un percorso di ricerca, tradizione e innovazione. Nata a Nuoro nel 1981, si diploma nel 1999 alla scuola alberghiera Enap Sardegna. La sua formazione prende avvio nelle cucine della città e prosegue al Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura, accanto allo chef Mario Tirotto. Seguono le esperienze con altri importanti interpreti della gastronomia dell’Isola, tra cui Stefano Deidda e Roberto Petza. Nel 2017 apre a Cagliari il ristorante Chiaroscuro (nome ispirato al libro di Grazia Deledda). Sviluppa una cucina personale, legata alla tradizione e aperta alla contemporaneità. Tra i simboli del suo lavoro su filindeu. Nella sua vita professionale vari i riconoscimenti: nel 2023 entra nella Guida Michelin, nel 2024 ottiene il Bib Gourmand, nel 2025 riceve il “coltello” ai The best chef awards. Il ristorante è segnalato da Gambero Rosso e Osterie d’Italia. Con lei altre 11 Rondini e un omaggio alla giornalista Angela Azzaro. Cerimonia al parco dell’Ortobene durante l’Ortobenfest festa della montagna. (g. pit.)

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