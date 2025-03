A Ranieri il “Maestrelli” 

Firenze. È l’allenatore della Roma, ed ex tecnico del Cagliari Claudio Ranieri il vincitore della 40ª edizione del “Trofeo Maestrelli” che verrà consegnato domani sera alle 20.30 alle Panteraie di Montecatini Terme (Pistoia). Per il premio internazionale invece la giuria ha scelto Carlo Ancelotti, il tecnico italiano più vincente di sempre, attuale allenatore del Real Madrid, fresco di passaggio del turno in Champions contro i cugini dell’Atletico guidati dal Cholo Simeone.

Nel corso della serata saranno premiati anche molti altri personaggi del mondo del calcio con riconoscimenti speciali e alla carriera, come il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, gli allenatori Pippo Inzaghi, Alberto Zaccheroni e Fabrizio del Rosso, l’arbitro internazionale Simone Sozza, i dirigenti dell’Empoli Rebecca Corsi e Pino Vitale, il grande attaccante Paolino Pulici e il forte “Pepito” Rossi. Saranno inoltre presenti anche i giornalisti Paolo Condò, Filippo Grassia e Filippo Baffa, nonché il presidente-tifoso della Pistoiese, Sergio Iorio.

