A Raffaella Mulas il premio Aidda 

È Raffaella Mulas la vincitrice del premio Aidda 2024. Il riconoscimento le sarà consegnato oggi alle 16,30 nell’aula consiliare del Comune «per essersi saputa affermare e distinguere, anche in ambito internazionale, nella attività di ricerca».

Da sempre appassionata di matematica, oggi Mulas è una professoressa assistente di ruolo alla Vrije Universiteit di Amsterdam e lavora su grafici e ipergrafi ed è anche membro eletto della coorte inaugurale della European mathematical society young academy (Emya). Gli anni scorsi ha svolto il ruolo di capogruppo al Max Planck Institute for Matematics in the Sciences.

Appassionata anche di nuoto, di danza swing e dell’arte del narrare, Raffaella Mulas è stata scelta dall’associazione Aidda delegazione Sardegna come «esempio di donna sarda che con competenza ha saputo affermarsi nel mondo», spiega la presidente dell’associazione, Lucina Cellino, «e questo fa capire quanto le donne possano fare la differenza in ogni campo».

Lo scorso anno il premio era stato conferito alla campionessa di atletica leggera Dalia Kaddari.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Massimo Zedda, del presidente del Consiglio comunale Massimo Benucci e della presidente Aidda delegazione Sadegna, Lucina Cellino.

RIPRODUZIONE RISERVATA