A Radiolina il sorriso solare di Lucilla 

L’astronave di Lucilla è atterrata negli studi di Radiolina, in piazza L’Unione Sarda. La cantante più amata dai bambini ( foto di Max Solinas ), milioni di visualizzazioni su YouTube, intervistata dai due piccoli speaker Giuly e Tommy, ha raccontato in diretta come è nata e cresciuta la sua idea artistica: «Ho due grande passioni, la musica e i bambini». Passioni che si sono consolidate durante la pandemia. «I balletti? Nascono davanti allo specchio». Lucilla si è esibita ieri sera all’Opera Beach Arena di Quartu, oggi alle 21 sarà a La Maddalena.

