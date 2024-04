A “Radar” puntati 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti della puntata: le guerre e l’Europa. Con il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa; uguali per Costituzione. L’ultimo libro, tra storia e futuro, di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate; sardisti, il congresso del rinnovamento. Con il presidente del partito Antonio Moro; le spiagge a numero chiuso. I test di Cala Luna e delle piscine di Cannigione. Con Angela Testone, sindaca di Dorgali, e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena; un voto per la cultura. A Sassari una proposta civica. Con Aldo Addis, tra i promotori della lista ‘’Aggiungi cultura a Sassari’’.