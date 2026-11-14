Dalla Guinea alla Sardegna, la strada di Mamadou è stata lunga e non sempre gentile. A Giulia Salis racconta un viaggio che ha lasciato segni profondi e assenze che porta ancora con sé. Racconta anche la serenità conquistata giorno dopo giorno, fino alla cucina del ristorante di Cagliari dove oggi lavora. Ai fornelli prepara il mafè, lo stufato in salsa di arachidi, il piatto preferito di sua madre. Per lui è un modo per tenere vicino chi è lontano e ritrovare, boccone dopo boccone, il sapore di casa.