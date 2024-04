A Raccontaminazioni arriva Cristina Donà 

Torna, a Lanusei, Raccontaminazioni, il festival che ha fatto del mix di generi e stili il suo tratto distintivo. Con concerti, spettacoli teatrali, letteratura e natura, la seconda edizione di Raccontaminazioni, promette tre giorni di pura magia artistica e creativa, da venerdì a domenica.

A dare il via alla kermesse, il laboratorio Giochiamo con i fumetti a cura dell’autore Daniele Mocci e l’incontro con l’autrice di “Maledetta la tua bocca, maledetta”, Vanessa Aroff Podda, moderato da Francesca Lai. A chiudere la giornata di apertura, il doppio spettacolo al teatro Tonio Dei: “Leggerezza dell’essere”, produzione Rossolevante e testi liberamente rielaborati da Albert Cohen, Wisława Szymborska e Mariangela Gualtieri, e il concerto di Rossella Faa, Sottovoce. Ovvero: le avventure di un’anima goffa nel ginepraio dei sentimenti, dove l’amore verrà analizzato da diversi punti di vista, attraverso canzoni, musica e racconti. Sabato, dopo la seconda parte del laboratorio di fumetti, Francesca Lai dialoga con l’autrice del giallo a sfondo archeologico, “La via delle interferenze”, Rossella Faa. Cristina Donà e Saverio Lanza, saliranno sul palco del Tonio Dei alle 21 e porteranno in scena Spiriti Guida, raccontando gli incontri musicali e artistici che hanno nutrito la loro anima e contagiato il loro cammino. A chiudere Raccontaminazioni, un tuffo nella perla verde della comunità, il Bosco Seleni, con trekking, sorprese artistiche, teatro di strada e l’incontro concerto di Pierpaolo Vacca. Il festival è organizzato dalla Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra e la cooperativa Rete DOC, con il contributo del comune di Lanusei e la collaborazione con il centro Toscana produzione musica. (pa. ca.)

