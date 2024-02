A Quirra osano di nuovo le capre 

Hircus, dove osano le capre. Così recita il logo del nuovo mini caseificio foghesino inaugurato ieri. Osano e non poco anche Giuseppe Locci (31) e Stefania Prasciolu (35), i due imprenditori che hanno lanciato una sfida al futuro, credendo in se stessi e nelle sorti del paese a lungo sotto i riflettori per il presunto e mai acclarato inquinamento ambientale a Quirra. Una grande rivalsa per il territorio. «Quando stavamo cercando il nome per l’attività abbiamo pensato a Hircus, capra in latino. Suonava perfetto e forte, volevamo qualcosa per giustificare ciò che stavamo facendo – racconta Locci – abbiamo pensato alle capre che si arrampicano sulle creste delle montagne, nelle scarpate per raggiungere l’erba, affrontando pericoli e rischi». È la filosofia del caseificio che mette sul mercato prodotti nuovi e innovativi. «Siamo stati scoraggiati per la questione Quirra – dice Locci - Dove osano le capre rappresenta il nostro sacrificio: due giovani che stanno rischiando per realizzare un sogno».

Il momento più difficile

È proprio l’inizio, bisogna capire quanto prodotto mettere sul mercato. «La difficoltà maggiore è la partenza la start up – spiega Locci - devi produrre, testare e poi mettere sul mercato se parliamo di un fresco, se parliamo di un semi stagionato bisogna capire quanto magazzino fare, e contemporaneamente sapere che si pagano gas, acqua, il latte». Il giovane continuerà a curare le capre, una settantina di sua proprietà e insieme a lui collaboreranno dei conferitori, tutti del territorio. Stefania aiuterà nella produzione e si occuperà della vendita. «Sul piatto della bilancia – precisa Giuseppe – il nostro lavoro è perfettamente in equilibrio». La preparazione non è mai mancata. «Ho seguito tanti corsi con il consulente tecnico lattiero caseario Bastianino Piredda. Tutto il mio sapere lo devo a lui, anche ieri era al nostro fianco». Il prodotto di punta sarà il bianco Hircus, un brie di capra, ci sarà anche una linea vegetale col fiore di cardo per richiamare le vecchie tradizioni. Perdasdefogu è il paese dei centenari con i suoi due Guinness World Record.

L’elisir di lunga vita

Per noi è il casu agedu, simbolo della longevità, nei nostri territori si è sempre mangiato, lo confermeranno qualsiasi pastore e qualsiasi anziano. Le proprietà salutistiche di questo formaggio sono straordinarie. Prossimamente lo produrremo anche noi». Una grande emozione per la nuova avventura con il sostegno di tutta la comunità. «Abbiamo aperto una porta – conclude Locci – ora c’è una scala da salire ma il coraggio non manca».