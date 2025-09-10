A questa Ferrini non basta più la salvezza 

Il debutto è stato positivo, con la doppia vittoria negli ottavi di coppa col Sant'Elena. Ora per la Ferrini c'è il campionato, che la società spera sia quello del rilancio: la scorsa stagione i cagliaritani hanno mantenuto l'Eccellenza ai playout, ora puntano a soffrire meno e far punti già dalla prima giornata domenica in casa con la Nuorese. «Abbiamo fatto una rivoluzione, dopo anni di grandi soddisfazioni con un gruppo meraviglioso guidato dal capitano Alessandro Bonu: lo ringrazio per tutto quello che ha dato, sperando che presto possa contribuire sotto altre vesti», fa notare il responsabile della sezione calcio, Pietro Caddeo, «ci tengo poi a ringraziare particolarmente il nostro storico massaggiatore Matteo Murgia, perché anche lui dopo dieci anni ha interrotto un percorso con noi fatto di grande senso di appartenenza e disponibilità, e Alberto Usai che è stato fra gli artefici di questo periodo bellissimo».

Coas cambia

Per la Ferrini stagione con tante novità, da Nicola Manunza in panchina sino a gran parte della rosa, e che ha già avuto risposte interessanti dal campo come i tre gol nelle due gare col Sant'Elena di Marco Piras e le prestazioni di altri nuovi come Matteo Argiolas (rientro) e Andrea Corda. «Abbiamo rinnovato con grande entusiasmo, sapendo che sarà un torneo molto difficile. L’obiettivo è ottenere il prima possibile la salvezza, per poi cercare di toglierci quante più soddisfazioni possibili: come abbiamo fatto sino a due anni fa», conclude Caddeo.

RIPRODUZIONE RISERVATA