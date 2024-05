A Quartucciu salta Meloni 

Questo pomeriggio a Quartucciu la rassegna dei campioni dell’atletica isolana. Appuntamento alle 15 in via delle Serre, il via alle 15.45.

Riflettori puntati sulla pedana del salto in alto dove alle 18.45, l’argento Assoluto indoor, Eugenio Meloni (SM, Carabinieri) accreditato con 2.20 inizierà a saltare. Da seguire alle 17.50, i 400 m donne, resi avvincenti dalla presenza di Laura Frattaroli (AF, Tespiense) ed Elisa Marcello (JF, Atletica Valeria) accreditate con 55”59 e 55”97.

Le due promesse della velocità isolana arrivano da una brillante stagione tricolore indoor, in cui la Frattaroli ha vinto l’oro U18 sui 400 m e la Marcello, tra le U20, ha fatto doppietta di medaglie, guadagnando nel giro di poche ore il bronzo sui 400 m e l’argento sui 200 m.

Il ritorno

Tanto atteso il ritorno in pista dopo un piccolo stop per Andrea Demontis (JM, Cus Cagliari), pluriprimatista sardo di salto con l’asta e campione italiano indoor U18 nel 2022. Per lui, il via sarà alle 15.45. Domani alle 10 ad Olbia si corrono la 21 km e la 10 km.

