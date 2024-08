A Quartu in mostra i fotografi dietro le quinte dei film sardi  

Sono sguardi paralleli, note a margine, racconti nel racconto. Sono gli scatti dei fotografi che hanno agito sul set accanto ai registi e agli attori e del processo creativo hanno seguito ogni fase, compresi i ripensamenti e le pause. Fino al 7 settembre, The Social Gallery, a Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 43, ospita “Movie Backstage”, una mostra curata da Giovanni Coda ,allestita da Davide Gratziu e inserita nel calendario del V-Art Festival.

Sono le bellissime immagini in bianco e nero di Giorgio Russo a fermare i gesti e i volti delle donne protagoniste del delicato e crudo “La sposa nel vento”, film di Giovanni Coda. Alberto Lòpez Palacios, nella sua sintesi del lavoro di Peter Marcias “Dimmi che destino avrò”, rende omaggio, assai gradito dai numerosi astanti intervenuti all’inaugurazione, a un Nino Nonnis serissimo nelle vesti di un pubblico ministero. Cassette di frutta (pesanti) sulle spalle di Mario che interpreta se stesso, e vari rottami sparsi per terra ,nelle scene dedicate da Giulia Camba al corto di Paola Cireddu “L’uomo del mercato”.«Noi documentiamo«, dice Giorgio Russo, «ciò che non appare nel montaggio finale e dunque non sarà visto da nessuno. E gli autori apprezzano questa sorta di sottotesto, questo affiancarsi al cast, queste incursioni autorizzate».

“Sebbene la maggior parte delle persone si concentri su ciò che appare sullo schermo - si legge nella presentazione del nuovo appuntamento della molto attiva galleria quartese un apporto - esiste un mondo nascosto dietro le quinte , essenziale per la produzione cinematografica e per conservarne il ricordo, gli attimi perduti”. Che talvolta sfuggono alla stessa troupe.

