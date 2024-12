A Quartu il cinema fatto con gli smartphone 

Tre giorni di cinema, arte e cineconcerti per raccontare l’amore ai tempi dello smartphone. A Casa Olla oggi a Quartu Sant’Elena prende il via il Phone video festival, arrivato alla terza edizione, il contest che anche quest’anno conta oltre quaranta corti in gara e premia i registi della contemporaneità. Una ventata di cultura cinematografica, sino a domenica, sotto la direzione artistica del regista Giovanni Columbu, il supporto del Comune e il coordinamento organizzativo dell’Associazione enti locali: storie d’amore in presa diretta ma non solo, in scena ci sarà anche il dramma della guerra con il docufilm futto dei videogirati a Gaza.

Il via

Si parte oggi - alle 17 - con la proiezione di “Blue Lab”, film nato all’interno del laboratorio audiovisivo per persone cieche e ipovedenti. Firmato da diversi registi, è curato da Daniele Gaglianone, Mauro Brondi e Andrea Marinelli. A seguire le testimonianze sul cinema di carta di Sergio Naitza. Spazio anche al regista Thomas Arslan e al suo “Der shoene tag”. In chiusura, alle 21, il cineconcerto, con la pellicola “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau.Domani il direttore artistico farà un salto nel passato, al periodo in cui da assessore comunale alla Cultura pensò di valorizzare le case campidanesi quartesi con la prima edizione di “Lollas”: ci saranno le fotografie di Mario Garbato che riporteranno a quell’esperienza del 1993. A seguire due laboratori: uno su teoria e pratica dello smartphone, di Alberto Diana, e uno sulla luce, tenuto da Simonetta Columbu. Il programma prevede anche la proiezione di diversi corti, mentre il cineconcerto finale sarà incentrato sul film “Aurora”, sempre di Friedrich Wilhelm Murnau. Domenica serata conclusiva con la premiazione dei cortometraggi. In apertura la proiezione del film “Hercules versus Hermès”, del regista Mohamed Ulad, poi il lancio del documentario “To Gaza” alla seconda proiezione europea. «La pellicola si incentra sui video della guerra realizzati con lo smartphone dagli abitanti di Gaza”, racconta il direttore artistico Columbu. Un docufilm che racchiude il senso del festival: «L’importanza del telefonino come strumento di testimonianza», sottolinea il regista, «capace di catturare quell’attimo che potrebbe sfuggire alla tradizionale telecamera».

RIPRODUZIONE RISERVATA