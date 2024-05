A Quartu da domani il favoloso mondo di Mirella Mibelli  

Ancora una volta, ci troveremo nel “favoloso mondo di Mirella” che, come un’Amelie della pittura, è stata attraversata sin da ragazza dal carisma del segno e del colore. La Social Gallery di Quartu Sant’Elena (in via Eligio Porcu 43), aperta qualche anno fa del regista Giovanni Coda, noto Jo, e assai florida di proposte, da domani (sabato 4 maggio) alle 18 mette in scena “An Artist’s Abstract Season”.

Una mostra a cura di Roberta Vanali, in collaborazione con l’Archivio Mirella Mibelli, con allestimento di Davide Gratziu, all’interno del V-Art Festival internazionale immagine d’autore (direzione artistica di Coda). E la scelta della morbida astrazione di Mibelli arriva come un messaggio di riflessione su chi, in Sardegna, sia da considerare maestra-o nelle tante declinazioni che l’arte figurativa isolana del secondo Novecento ha saputo accogliere dalle temperie che agitavano l’arte italiana e internazionale. Con 12 lavori informali di piccole e medie dimensioni, di svariate tecniche (dall’acquerello su carta alla ceramolle, dall’acquatinta all’inchiostrazione à poupée, cioè a più inchiostri stesi sulla matrice calcografica) si rende evidente che il carisma espressivo di Mibelli è squisitamente riferibile a queste prassi, dove la capacità del segno si deve fondere con la previsione dell’esito della stesura del colore, per avere un risultato ben lungi dalla casualità ma frutto di calcolata volontà. Da una parte, quella di Mibelli è una pittura gestuale, veloce, come aveva appreso nella frequentazione della Scuola del Vedere diretta da Oskar Kokoschka, nel ’58, a Salisburgo. Dall’altra è un’indagine continua, una sperimentazione curiosa di esiti, che ha portato l’artista a dare sostanza materica alle sue esplosioni di segni: proprio poco più avanti della Social Gallery, in via Porcu 97, nella parete cieca di una palazzina, si può vedere un suo intervento, dai caldi colori naturali delle terre. Siamo sempre nel “territorio del diavolo” dell’astrazione, il suo daimon. (r. v.)

