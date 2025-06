A Quartu con lo spirito del Boca Juniors 

Quartu. Il nome non è tipico di una società calcistica ma rispecchia meglio la sua natura di polisportiva. La “SSD Tiro Libero” ha sede e opera a Quartu Sant’Elena da anni, eppure la sua scuola calcio ha appena concluso il primo anno di attività ottenendo risultati numerici e qualitativi andati oltre le aspettative.

Al vertice

Giuseppe Massa, giovane presidente (ha solo 29 anni), proseguendo lungo un percorso avviato dal padre con una società e un centro sportivo creati nel 1996 in via Eleonora d’Arborea, dove si giocava a padel e futsal, ha voluto seguire il sogno di costruire una nuova opportunità per i ragazzi della terza città della Sardegna. Ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Radiolina e Videolina “Giovani di Categoria”, il primo dirigente ha ricordato le difficoltà iniziali: «Partire da zero è sempre complicato. Dalla più banale necessità di personale dal punto di vista organizzativo a quella di trovare mister bravi e qualificati cui affidare i nostri bambini. L’altro passo era convincere i genitori ad avere fiducia e pazienza nel nostro nuovo progetto».

Il tecnico

In trasmissione, assieme al presidente Massa, c’era anche un tecnico che ha saputo da subito dare uno spirito nuovo a questo cammino. Mario Podestà, argentino di Buenos Aires, è da vent’anni in Sardegna non per motivi sportivi ma per i suoi studi antropologici, convinto da un amico a trasferirsi su un’Isola da lui definita «un museo a cielo aperto». A suo parere «collegare cultura e sport fa bene. L’obiettivo primario della società era creare quello che in spagnolo chiamiamo “club de Barrio”, società di quartiere, che oltre a insegnare calcio potesse essere un punto di incontro per le famiglie». E lo spirito e i colori del Boca, a lui tanto cari, li ha trovati nella Tiro Libero: «In questo primo anno sono stati raggiunti tanti obiettivi, non solo per i 140 iscritti. L’anno prossimo inizierà un nuovo percorso con i nostri esordienti che cominceranno dalla categoria giovanissimi».

Lo staff

Un metodo di lavoro supportato e diretto da Efisio Campus, il responsabile tecnico dell’attività di base con alle spalle tanti anni di esperienza.

«Avevamo notato che altre società imponevano un tipo di gioco, una tattica e uno stress ai bimbi più piccoli per noi non naturale», ha rimarcato Podestà, «noi abbiamo voluto puntare sulle categorie “piccoli amici” e “primi calci”. I bimbi si devono divertire, tutti devono provare tutti i ruoli. Le famiglie sanno che i loro figli vengono trattati come grandi campioni ma al primo posto c’è il divertimento».

