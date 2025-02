A Quartu con l’arte di Angelo Liberati  

L’arte di Angelo Liberati è al centro del nuovo appuntamento con il V-art Festival internazionale immagine d’autore ospite alla Social Gallery di via Eligio Porcu 43 a Quartu Sant’Elena. Dal sabato prossimo, vernissage alle 17.30, si potrà ammirare una selezione di opere dell’artista curata da Mariolina Cosseddu.

Lo spirito

«Una mostra che vuole essere un omaggio sentito ad un artista con alle spalle una storia lunga una vita, è un impegno e una responsabilità quantomeno plurali e quasi utopici: ripercorrere l’attività di Angelo Liberati in una sintesi visiva e critica appare un azzardo perché significa muoversi comunque su più fronti, su versanti differenti e con intenti che dicano la ricchezza e la complessità di un lavoro che attraversa oltre sessanta anni di storia personale e di storia dell’arte», spiega la curatrice Mariolina Cosseddu . «Un uomo e un artista apparentemente leggibili nella immediatezza di un dettato linguistico coinvolgente e seduttivo, ribollente di energia e pathos compositivo, magnetico nella dialettica discorsiva, quella delle sue opere e quella di un affabulatore nato. Angelo Liberati è certo tutto questo ma al di là della superficie sdrucciolevole dei suoi lavori ci si ritrova in microcosmi labirintici in cui niente è sicuro e pienamente afferrabile, semmai mentre prevale il dubbio e l’inquietudine tutto si trasforma in altro da sé, tutto è quello che è eppure altro, in un gioco inesauribile di rimandi ed evocazioni vertiginose. Attratto dal cinema come dalla musica, dalla poesia come dalla narrazione giornalistica, Angelo Liberati concepisce l’arte visiva come topografia mobile, giustapposizione incrociata e simultanea di reperti multipli legati tra loro dal gesto pittorico che rivendica, in ogni caso, la sua priorità».

Angelo Liberati nasce a Frascati nel 1946. Nel 1964, a Roma, incontra il pittore italo-argentino Silvio Benedetto, un evento decisivo per la sua formazione artistica. Nel 1970 si trasferisce in Sardegna, dove entra in contatto con le neoavanguardie isolane, tra cui la Galleria Sinibaldi, Il Basilisco di Francesco Tanda e Arte Duchamp. Qui sviluppa una poetica personale che unisce la rivalutazione della pittura con le pratiche del riporto e del décollage di matrice pop.

