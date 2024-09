A Quartu Artifizio  cala il poker tra musica e libri 

Continua l’edizione quartese de Cittadini Sospesi - Festival 2024, a cura dell’associazione culturale Artifizio sotto la guida del direttore artistico Carlo Antonio Angioni. Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti d’agosto si prosegue con gli ultimi due incontri per questa estate previsti all’Ex Caserma di via Roma al civico 30.

L’appuntamento di sabato, alle 21, sarà con il divertente spettacolo “Ricordatevi che non sono matto” di e con Ignazio Deligia. Domenica, sempre alle 21, è in programma invece il concerto “Heritage” con il duo di fama internazionale Bebo Ferra e Salvatore Maiore in collaborazione con Insulae Lab dell’organizzazione Time in Jazz. Apriranno il concerto i Musalibre con inizio alle 19.

Inoltre questa settimana Artifizio propone anche due incontri per la rassegna Libri à Buffet nel LàB Festival 2024 – Linee Artistiche (NON) Binarie, sempre all’Ex Caserma di via Roma, per sabato alle 19 l’incontro con Lorenzo Giacinti che presenterà il suo libro “Ragazzo solo” edito da Revolver. L’autore dialogherà con Michele Pipia e le letture saranno a cura di Carlo Antonio Angioni. Domenica, alle 19, tornano sul palco i Musalibre questa volta per presentare al pubblico i loro brani originali incusi in “Siamo tutti connessi”.

