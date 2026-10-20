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21 ottobre 2026 alle 00:32

A qualcuno servivano le gomme da bagnato 

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Una brutta sbandata.

Il Cagliari esce di strada alla “settima curva” e perde per un attimo la velocità che l’aveva tenuto per due mesi nelle prime posizioni della classifica.

Monza, si sa, è terra di motori e la società brianzola sceglie la giornata giusta per far esordire la nuova mascotte “drive”: una tartaruga ninja travestita da pilota di F1. Se il Pully rossoblù agita le ali, prerogativa del pupazzo monzese sembrerebbe essere quella di fare giri di campo come se avesse un volante tra le mani simulando dei testacoda improvvisi. Discutibile! Come la grande eccitazione e il gran sfregar di mani in tribuna stampa. Seppur umido, non c’era così freddo al Brianteo.

Umido anche il terreno di gioco e, qualche giocatore del Cagliari, visti gli scivoloni, avrebbe necessitato delle “gomme da bagnato”.

A fine primo tempo, ai box, non c’è Pisacane e forse qualcuno si distrae e si dimentica di fare rifornimento per la ripresa. Infatti, il Cagliari sembra scarico rientrando “in pista” senza ingranare le marce più alte, anzi pare ispirato più dal gruppo musicale (i “desperados”) che ha allietato il pubblico tra il primo e il secondo tempo.

Con il passare dei minuti la squadra di Juric va a velocità doppia rispetto ai rossoblù, che rimangono fermi a guardare sfrecciare i giocatori vestiti di rosso, che neanche la Ferrari ai tempi di Schumacher. Meno impassibile Pisacane che avrà un motivo in più per non farsi più squalificare: lo “scempio” a cui ha assistito dall’alto gli è bastato per tutto il campionato!

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