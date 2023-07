A Putzu Idu tra disservizi e proteste  

Da una parte il mare, vero paradiso celeste. Dall’altra i disagi sul lungomare e una spiaggia dove regna la maleducazione e dove esistono divieti che nessuno rispetta. Chi sta trascorrendo le ferie a Putzu Idu, borgata di San Vero Milis, ha a che fare con servizi inesistenti. Malgrado chi arriva in auto debba pagare minimo tre euro per stare due ore. Non di meno.

I problemi

I disagi a pochi metri dal mare sono tanti. Chi in questi giorni ha tentato di entrare nei bagni, presenti all’interno di un caseggiato fatiscente che si erge nel mezzo del lungomare, ha dovuto fare marcia indietro: le porte sono chiuse. «Lasciare un’intera spiaggia senza un servizio igienico pubblico non va bene - denuncia Maura Martis - Sarei anche disposta a pagare pur di entrare».

Chi prima di pagare la sosta vuole conoscere le tariffe deve fare una lunga passeggiata: non in tutti i totem infatti sono presenti i cartelli informativi.

Caos viabilità

Non basta, gli automobilisti che arrivano a Putzu Idu non capiscono se nel lungomare possono transitare. I cartelli non sono chiari e negli unici due presenti si legge solo area pedonale. «Ho dovuto fare tutto il giro passando da Mandriola - racconta Carla Sanna mente parcheggia l’auto nel lungomare - La segnaletica non è chiara e per non rischiare una multa ho evitato di passare. In questo posto di chiaro c'è poco. È pieno di cartelli scoloriti».

Rifiuti e disagi

E poi esiste il problema della differenziata, che da queste parti in pochi fanno in modo corretto. La ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nei bidoni del vetro trova l’umido e viceversa.

Immancabili poi, di mattina presto e all’ora di pranzo gli ombrelloni segnaposto. ovviamente vietati. Ma fa discutere anche la sistemazione delle passerelle per disabili visto che le pedane che ci sono terminano a metà spiaggia.

Dal Comune

«I bagni saranno presto attivi, in questi giorni gli operatori della sosta che si occupano della gestione dei bagni stanno sistemando l’edificio», replica l’assessore Arturo Carta. Mentre sulla mancanza dei cartelli che indicano le tariffe Carta spiega che «dovevano finire di installarli. Mentre le auto sul lungomare possono passare in entrambi i sensi. Tutto il resto che manca verrà sistemato a breve».