A Putifigari due cugini in lizza per una poltrona 

A Putifigari due cugini di primo grado si contendono la fascia tricolore. Il primo cittadino uscente Giacomo Contini, 54 anni, guardia giurata, sostenuto dalla lista “Lavoriamo per Putifigari”, infatti, dovrà vedersela con Antonella Contini, 45 anni, già assessora, ora responsabile Pubblica Istruzione e Cultura dell’Unione dei Comuni del Villanova e responsabile Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Florinas, che corre appoggiata dalla lista “Insieme per il Futuro”.

Nel programma di Antonella Contini al primo punto la valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali in chiave turistica, con percorsi di ciclovia rivolti a un turismo lento e ecosostenibile. «La realizzazione della sentieristica pedo-ciclabile è la risposta ad un corretto e più consapevole utilizzo del territorio e delle bellezze paesaggistiche», si legge nel nutrito programma dove ci sono anche le proposte per le fasce più deboli e per i giovani del paese.

Giacomo Contini, se venisse rieletto, vorrebbe «mettere in sicurezza il cimitero e ristrutturare la chiesetta adiacente». Ma soprattuto aprire una scuola materna comunale per evitare che i pochi bambini siano costretti ad andare a venti chilometri di distanza. Dal punto di vista turistico si punta «alla più bella Domus de janas della Sardegna, S’Incantu», prosegue, «infatti stiamo cercando di creare una associazione per la gestione del sito, già candidato per il riconoscimento Unesco». Il sindaco uscente fa sapere di aver ereditato, nel 2019, una situazione complicata perché il paese da 690 abitanti era amministrato da un commissario. «Ho dovuto far fronte a diverse emergenze, ora vorrei sviluppare le mie idee per la comunità».

