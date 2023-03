A Punta Nera una spiaggia per i cani 

La prossima estate ci sarà una nuova spiaggia accessibile ai cani: lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Franco Manna nella quale viene individuata come area “Animal Friendly” il tratto di spiaggia libera in località Punta Nera della lunghezza di 85 metri circa. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina e potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata sotto il controllo del proprietario/detentore. Sarà compito degli uffici prevedere l’affidamento in gestione dell’area individuata ad un’associazione senza scopo di lucro, prevedere la disponibilità di ombrelloni ed aree per l’ombreggio e di una doccia ad uso esclusivo per i cani. La disposizione del sindaco Manna rientra nell’ambito delle «attività finalizzate a promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla tutela degli animali e allo sviluppo dell’offerta turistica con servizi diversificati ed aggiuntivi».(c.ro.)

