«A Punta Molentis non c’è inquinamento» 

Nessun veleno a Punta Molentis. È quanto è emerso dai risultati delle analisi effettuati dalla società “Eurolab” (laboratorio di analisi chimiche e monitoraggi ambientali) sul materiale asportato dal suolo subito dopo l’incendio dello scorso 27 luglio. Sotto la lente degli esperti lo strato del terreno (per una profondità di 15 centimetri) dove si trovavano le quaranta auto distrutte dall’incendio.

I controlli

Le lamiere, e soprattutto le parti elettriche delle vetture sciolte dalle fiamme, avrebbero potuto rilasciare sostanze inquinanti e compromettere il suolo e tutta l’area collinare che si affaccia sul paradiso. Invece, dopo una lunga serie di analisi chimiche (analisi che hanno seguito un rigido protocollo e che hanno richiesto oltre un mese di tempo) ecco la buona notizia: i valori rientrano nei limiti stabiliti dalla norma. E così, ad esempio, il nichel ha un valore inferiore a 10 mg/kg (il limite è 120), il piombo inferiore a 20 (limite 120), gli idrocarburi leggeri sono inferiori a 1 (limite 10). Stesso discorso per tutte gli elementi trovati e analizzati (benzene, toluene, etilbenzene, idrocarburi, cobalto, mercurio, arsenico e via dicendo).

Il sindaco

«Siamo stati fortunati – chiarisce il sindaco Gianluca Dessì – e allo stesso tempo bravi ad intervenire subito. Proprio per questo mi sento in dovere di ringraziare la forestale, la polizia locale, i vigili del fuoco, l’area marina protetta, i volontari e tutti quelli che si sono adoperati in quelle drammatiche ore. Grazie anche a loro si è evitato un danno ambientale ancora più grave».

Lo strato del suolo di 15 centimetri era stato asportato pochi giorni dopo l’incendio e messo in dei sacchi in attesa dei risultati delle analisi. «Qualora fossero emerse delle criticità – aggiunge Dessì – si sarebbe dovuto procedere più in profondità per capire il livello di inquinamento. Così non è stato, possiamo tirare un grosso sospiro di sollievo». I risultati certificati da Eurolab sono già stati comunicati a Città Metropolitana, Regione e a tutti gli enti interessati.

Il rogo

L’incendio doloso di Punta Molentis – solo per un caso fortuito non ci sono state vittime - ha colpito al cuore il paese e un’intera Regione. Il sindaco di Villasimius più volte ha auspicato che il responsabile possa essere consegnato alla giustizia in tempi brevi. Nonostante le scrupolose indagini delle forze dell’ordine però - almeno sino ad oggi – del nome (o dei nomi) dell’incendiario ancora non c’è traccia. Domani sera in Piazza Hack, su iniziativa del Comune, sarà proiettato il documentario “Fuochi”: 51 minuti per aiutare a riscoprire il rapporto (perduto) tra l’uomo e il fuoco.

