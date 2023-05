A Punta La Marmora, montagne unite 

Le nubi basse che offuscavano il paesaggio si sono diradate lasciando spazio ai panorami mozzafiato dell’Ogliastra e del Gennargentu. La ventunesima edizione de “La montagna Unisce” si è chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori del Club alpino italiano e dei partecipanti. Complice del successo anche la clemenza del meteo. Quattro comunità Arzana, Desulo, Fonni e Villagrande si sono ritrovate a Punta La Marmora per parlare di aree montane. Non è mancata all’appuntamento la sindaca di Fonni Daniela Falconi. «È stata una giornata di valorizzazione della montagna sarda – ha detto il presidente regionale Cai Matteo Marteddu – sappiamo che in questi giorni in consiglio regionale è in discussione la legge, a cui abbiamo collaborato noi del Cai e Forestas, per istituire delle norme sui rifugi e i bivacchi lungo la rete sentieristica. Gli escursionisti hanno infatti bisogno di certezze sui luoghi dove potersi fermare». In Ogliastra ci sono diverse strutture, come degli stabili di Forestas, che potrebbero essere utilizzate dai camminatori. «Non appena la legge verrà approvata faremo un regolamento di gestione di questi stabili ma anche sui bivacchi semplici», ha concluso Marteddu. (fr. l.)

