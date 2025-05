A Pula il calcio è educazione e gruppo Da dieci anni si lavora con i più giovani 

Il bianco candido che simboleggia la purezza e l’incorruttibilità dei giovani, il rosso a ricordarci la passione per il calcio. Questi i colori sociali dell’FCD Pula Calcio, dove l’acronimo sta per Football Club Dilettandi. Una società nata da pochi anni, ma che ha saputo infondere subito nei suoi ragazzi la voglia di giocare, di divertirsi, sempre nel rispetto dell’avversario, dell’arbitro e dei compagni. Valori comuni alla maggior parte delle società dilettantistiche e che sempre più spesso fungono da educatori sociali oltre che sportivi.

I primi 10 anni

«A settembre festeggeremo i dieci anni di attività», afferma con orgoglio e soddisfazione Gianfranco Serra, presidente della società, «siamo nati da una costola della vecchia dirigenza del Pula, tra i quali c’erano anche i dirigenti Davide Lucarelli e Giorgio Melas. Dall’inizio e ancora oggi puntiamo alla crescita dei futuri uomini oltre che dei calciatori».

La stella polare è il lavoro sui giovani, il sogno è quello di poter far esordire in prima squadra, un giorno, tutti i giovani giocatori del loro settore giovanile e del territorio.

«Quest’anno abbiamo voluto creare la squadra juniores», aggiunge Glauco Mulas, responsabile del settore giovanile biancorosso, «la squadra allenata dal nostro Claudio Franzina rappresenta un altro tassello fondamentale del club nella costruzione del percorso dei nostri ragazzi che – è il nostro obiettivo – porta alla prima squadra».

Il lavoro

Più di cento gli atleti praticanti, tra attività di base e settore giovanile, a cui vanno aggiunti tutti i calciatori della rosa della prima squadra. La società non è affiliata all’Academy del Cagliari Calcio, ma ogni anno almeno un ragazzo finisce nel settore giovanile rossoblù. «Per il settimo anno consecutivo la società è stata riconosciuta dalla federazione come club di secondo livello giovanile», conferma Fabrizio Melis, coordinatore dell’attività di base del club pulese.

Lo staff tecnico è composto da una decina di allenatori che operano tutti con competenza ed entusiasmo nell’attività di base e nel settore giovanile, tutti tecnici abilitati Uefa. «Da questa stagione si è aggiunto il preparatore dei portieri Matteo Crobeddu, ex del Budoni in serie D, oltre che ex di squadre come Selargius e Carbonia. Seguiamo le linee guida federali, non ci inventiamo niente, l’unico riferimento sono i programmi indicati dalla Federazione», aggiunge Melis, ribadendo quali siano i valori fondamentali della società: «Educazione, la crescita dei ragazzi come uomini nel rispetto di tutti. Il linguaggio e gli atteggiamenti devono essere adeguati, su questo non si transige».

L’ambiente

Questa giusta rigidità sui comportamenti, sono però compensati da un ambiente assolutamente familiare che si respira nelle strutture pulesi. Due campi (come leggete nelle notizie in breve) che sono spesso teatro di convivialità, con i dirigenti che organizzano serate con pizzette e panini, questi ultimi preparati da Lello e Gaetano, autentici fuoriclasse del gusto.

Infine, la crescita passa anche attraverso il confronto con altre realtà. Spesso la società ha partecipare a tornei al di fuori del proprio territorio per continuare il percorso di maturità dei propri calciatori come conferma ancora Fabrizio Melis: «La scorsa stagione gli esordienti hanno partecipato al torneo di Lloret del Mar in Spagna. Ma contiamo tante presenze nei tornei in giro per la Sardegna, un’occasione per i nostri ragazzi». Il confronto, una delle chiavi per capire quanto vale il lavoro quotidiano.

