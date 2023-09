A processo  un agente e 8 detenuti 

Sarà giudicato col rito abbreviato l’8 novembre l’assistente capo della polizia penitenziaria del carcere di Badu ’e Carros, Salvatore Deledda, 38 anni, sotto inchiesta per corruzione e introduzione di telefonini nel penitenziario nuorese. Ad arrestarlo gli uomini della Squadra mobile, guidata da Fabio Di Lella, coordinati dal pm Andrea Ghironi. Deledda secondo la prospettazione dell’accusa avrebbe accettato soldi per portare in carcere dei cellulari da dare ai detenuti. Insieme a lui era finita in carcere anche Carmela Mele, 45 anni di Napoli, sorella di Vincenzo Mele, detenuto nella sezione di Alta sicurezza, e reggente dell’omonimo clan camorrista di Pianura, che avrebbe corrotto Deledda, difeso da Stefano Stochino e Roberto Corrias. «Ho sbagliato», ha detto ieri Mele durante l’udienza preliminare.

Nell’inchiesta altri otto indagati, tutti detenuti. Di questi, sei hanno chiesto l’abbreviato, uno Vincenzo Marchio, difeso da Elena Cesana, ha patteggiato la pena a un anno e otto mesi e un altro, Pietro Desiderio, rappresentato da Enrico Bisogno e Adriano Catte, ha scelto il rito ordinario. L’inchiesta è partita nell’estate del 2022, ma non è riuscita a evitare la clamorosa evasione del 24 febbraio del boss Marco Raduano, ancora latitante. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA