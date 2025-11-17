A processo per violenza: ginecologo condannato 

Due anni di reclusione, con pena sospesa, e il riconoscimento che l’attenuante della minore entità del fatto risulta prevalente sull’aggravante contestata. È la condanna inflitta ieri dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, nei confronti di un ginecologo dell’ospedale Cto di Iglesias, Alessandro Biggio, 52 anni, accusato di violenza sessuale da una donna di 31 anni.

Lo specialista era finito nei guai per un esame ginecologico praticato su una paziente, dopo la visita già effettuata dai medici del turno precedente. L’imputato, saputo della denuncia, aveva sporto querela per calunnia nei confronti della ragazza, ma per il pubblico ministero Enrico Lussu la donna sarebbe credibile e dunque aveva chiesto il rinvio a giudizio di Biggio. Il ginecologo, difeso dagli avvocati Alberto Pani e Marco Deffenu, si è sempre difeso con forza negando ogni addebito, spiegando che si trattava di una normalissima visita fatta per puro scrupolo professionale.

La vicenda è molto complessa e, sulla questione, sono state fatte anche diverse consulenze di segno opposto che danno ragione a ognuna delle due tesi. Secondo l’accusa, però, Biggio avrebbe deciso di visitare la giovane donna e praticare una ecografia senza che ve ne fosse una reale necessità, visto che la ragazza era già stata visitata dai colleghi del turno precedente. Alla visita non sarebbe stato presente nessun infermiere e l’esito non sarebbe stato trascritto nella cartella clinica. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanni Aste, mentre la difesa attende di leggere le motivazioni, ma è certo che proporrà appello ritenendo che non sussista alcuna responsabilità. (fr.pi.)

