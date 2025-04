A processo per un taser, giovane assolta 

Il Tribunale di Nuoro ha assolto «perché il fatto non sussiste» una giovane nuorese dall’accusa di porto abusivo di arma, per il possesso di un taser. Maria Caterina Gallisai, 25 anni, era stata trovata in possesso dell’oggetto il 4 ottobre 2022, a Dorgali. La vicenda prese avvio durante una serata in un b&b. Secondo quanto raccontato dalla donna, aveva ordinato una pizza da asporto e, mentre si trovava vicino alla grata di un tombino, notò una luce rossa provenire dal dispositivo. Incuriosita pensò fosse una torcia e la raccolse. Il giorno successivo, in un controllo dei carabinieri, le fu sequestrato.

Per l’accusa il taser è un’arma elettrica stordente, e la giovane avrebbe dovuto giustificare il suo possesso perché l’articolo 4 della legge 110/75 vieta il porto fuori dall’abitazione di strumenti elettrici stordenti. La giovane era consapevole di possedere uno strumento atto a offendere, un’arma, da qui la richiesta di una condanna a 4 mesi. Tesi contestata dall’avvocato Adriano Catte, che ha sostenuto come la Gallisai non fosse consapevole della natura del dispositivo, confondendolo con un semplice telecomando e sottolineando come fosse difficile riconoscere un taser come tale, se non per chi ha familiarità con l’arma. Tesi accolta dal giudice.

RIPRODUZIONE RISERVATA