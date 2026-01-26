A processo per resistenza e minacce 

È comparso ieri davanti al giudice Giorgia Balloi del Tribunale di Nuoro, per il processo per direttissima, Giuseppe Pala, 46 anni, arrestato nella di domenica a Mamoiada con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in evidente stato di alterazione, è sceso in strada affrontando una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo. I militari si erano fermati dopo aver notato un’auto parcheggiata in modo irregolare. A quel punto Pala avrebbe iniziato a inveire contro i carabinieri, minacciandoli e arrivando ad aggredirli fisicamente, afferendo e stringendo per i polsi una donna con la divisa fino a rendere necessario l’arresto. Difeso dall’avvocato Angelo Magliocchetti, l’imputato è stato giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora. Il procedimento proseguirà a febbraio.

