A processo per maltrattamenti, in casa ha documenti falsi  

Sotto accusa per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, e con un’udienza per giudizio immediato già fissata, Alexander Pezov, lituano di 43 anni, è stato arrestato per possesso di documenti falsi: i carabinieri sospettavano che potesse avere qualcosa di contraffatto e giovedì si sono presentati nella sua abitazione a Quartu. L’uomo ha subito collaborato consegnando i passaporti illegali.

Venerdì c’è stato il processo per direttissima davanti al giudice Simone Nespoli: Pezov, difeso dall’avvocato Roberto Pusceddu, è tornato in libertà in attesa della prossima udienza. Il fatto che abbia collaborato e che sia incensurato hanno influito sulla decisione del giudice. Ovviamente le indagini sulla provenienza dei documenti falsi sequestrati dai carabinieri vanno avanti.

Intanto Pezov attende un’altra data, il 9 maggio del 2024, per l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna (assistita dall’avvocato Pierandrea Setzu). Secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe minacciato la donna più volte arrivando anche ad aggredirla. Episodi avvenuti, ripetutamente, tra il 2020 e il 2023. Una vicenda delicata per cui si procederà con giudizio immediato come disposto dal giudice Luca Melis. (m. v.)

