A processo per il taglio degli alberi 

Si sono opposti al decreto penale che infliggeva loro 14mila euro a testa di multa per aver tagliato i pini di Buoncammino nel 2020 e ora andranno a processo. La giudice Lucia Perra ha fissato la prima udienza per il 19 aprile 2023: i quattro imputati, l’agronomo Andrea Fenu (direttore esecutivo del Servizio comunale del Verde che aveva ordinato l’abbattimento), Paolo Malavasi e Salvatore Farci (rispettivamente responsabile unico del procedimento e dirigente del Servizio Parchi e verde, il secondo oggi è all’Edilizia privata) e Giuseppe Ariete, rappresentante dell’Ati Santa Maria e Imera srl, sono accusati di alterazione delle bellezze naturali vincolate e opere realizzate in assenza del via libera paesaggistico da parte della Soprintendenza.

La vicenda

La vicenda del taglio degli alberi aveva accesso le polemiche e innescato un procedimento giudiziario. Le operazioni avevano riguardato dieci alberi ed erano state bloccate dall’intervento dei carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale dopo la segnalazione del Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig): «Nessun cartello di inizio lavori, nessuna ordinanza contingente e indifferibile per ragioni di incolumità pubblica, nessuna spiegazione, solo il rumore delle motoseghe», avevano denunciato i componenti del Gruppo di intervento giuridico: «L’intero viale è tutelato con vincoli paesaggistico e storico-culturale». L’esposto era stato inoltrato anche agli uffici del Comune e consegnato ai militari. Le indagini, coordinate dal pm Giangiacomo Pilia, erano sfociate con il decreto penale. I quattro indagati hanno fatto ricorso tramite gli avvocati Rodolfo Meloni, Matteo Pinna, Roberto Nati e Nicola Zoccheddu e si andrà a processo.

«Piena fiducia»

Il Grig è stato individuato quale parte offesa e sarà rappresentato dall’avvocata Susanna Deiana. «Vedremo gli sviluppi di una vicenda che ha e avrà molto da insegnare per una corretta gestione degli alberi e del verde pubblico». Fiducioso l’assessore comunale al Verde, Giorgio Angius: «Siamo tranquilli per l’operato dei dirigenti che si sono succeduti nella gestione del verde. La materia è complessa e si presta a diverse interpretazioni. Il Comune ha sempre garantito la trasparenza nel suo operato. Abbiamo comunicato tutti i tagli alla Soprintendenza e abbiamo avviato un censimento del verde pubblico per capire lo stato di salute delle ventimila piante. E quando il loro stato è di pericolo vanno abbattuti perché deciso da esperti».