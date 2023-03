A processo per abusi su tre ragazzine 

Violenza sessuale e corruzione di minorenne. Queste le accuse a carico di un 40enne sassarese per fatti che sarebbero avvenuti dal 2019 al 2021 e che avrebbero visto come presunte vittime quattro minori. Ieri in tribunale l’udienza dal gup Sergio De Luca, seduta che ha visto l’imputato sottoporsi ad esame difeso dall’avvocato Vittorio Campus. Secondo le contestazioni della procura, il pubblico ministero era Beatrice Giovannetti, l’uomo avrebbe cercato in ripetute occasioni di avere contatti sessuali con le ragazzine che, all’epoca, avevano 13, 14 e 15 anni. Approcci che sarebbero consistiti in pesanti apprezzamenti fisici, baci sulla bocca, frasi allusive pronunciate pure quand’era nudo e nel toccare le parti intime. In un caso poi la persona avrebbe inviato a una delle minorenni un video di natura pornografica che ritraeva Rocco Siffredi mentre, sostiene l’imputazione, “faceva sesso con una donna”. Il legale dell’imputato ha presentato ieri istanza di rito abbreviato condizionato all’audizione di un altro testimone ma è stata però rigettata dal giudice per le udienze preliminari. Lo stesso avvocato ha chiesto allora un rinvio per valutare se procedere con il rito abbreviato secco o quello ordinario e il gup ha aggiornato il procedimento alla prossima settimana. I legali di parte civile sono Anastasia Fara, Stefano Porcu e Salvo Fois. (e.fl.)

