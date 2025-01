A processo per 18 chili di coca 

Dovrà comparire il 9 aprile davanti al Tribunale di Livorno per rispondere dell’accusa di detenzione di oltre 18 chili di cocaina, scoperto l’11 ottobre scorso a seguito di un controllo nel porto Toscano. Andrea Grecu, 24 anni, originario di Samassi ma da tempo trasferitosi a Cagliari, era stato arrestato dalla Guardia di Finanza prima di imbarcarsi per la Sardegna. Il gip di Livorno ha accolto la richiesta della Procura di procedere con un giudizio immediato, mentre una parte dell’inchiesta è stata trasferita alla Direzione distrettuale antimafia sarda per capire a chi fosse destinata la droga.

Il sequestro

Lo stupefacente era nascosto all’interno di un furgone Daily Iveco, suddivisa in 18 panetti. Stando agli investigatori della Dda toscana la cocaina recuperata (per un valore di quasi un milione di euro) avrebbe permesso di ricavare quasi 80mila dosi, dunque nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato quasi 8 milioni di euro. A chiedere il giudizio immediato è stata la pm Alessandra Fera, ottenendo poi il via libera del giudice per le indagini preliminari Mario Profeta. Dopo l’arresto Andrea Grecu è stato rinchiuso in carcere, su ordine di custodia cautelare, mentre gli investigatori della Procura e della Guardia di Finanza completavano le indagini. Ora, difeso dall’avvocato Marco Lisu, potrebbe chiedere riti alternativi in vista del processo davanti al collegio, visto che il giudizio immediato consente di saltare l’udienza preliminare per l’evidenza della prova.

Inchiesta nell’Isola

E mentre il 24enne verrà processato a Livorno con l’accusa di essere stato il corriere della cocaina diretta in Sardegna, la Direzione distrettuale antimafia ha già iniziato le indagini per capire a chi fosse diretta tutta quella droga. La nave su cui il furgone si sarebbe dovuto imbarcare l’11 maggio scorso era quella diretta a Olbia, ma l’idea degli investigatori è che lo stupefacente dovesse poi arrivare in città. Stando alle poche indiscrezioni trapelate la scoperta della cocaina sarebbe derivata da un’attività di controllo “a campione” dei mezzi pesanti e dei furgoni in procinto di imbarcarsi: operazioni che nel porto di Livorno vengono costatemente effettuate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane non solo per arginare il fenomeno del traffico di droga, ma anche quello della ricettazione dei pezzi di ricambio.

