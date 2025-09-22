A processo Maccarani, ex ct delle Farfalle 

MONZA. Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale della ritmica, già simbolo delle vittorie iridate delle “Farfalle”, è stata rinviata a giudizio dalla gup Silvia Pansini. Il processo si aprirà il 10 febbraio. Ammesse come parte civile quattro ginnaste: Anna Basta, Nina Corradini, Francesca Mayer e Beatrice Tornatore, oltre all’associazione “Change the Game”. «Finalmente ci sarà un dibattimento e finalmente potrà essere tenuta in considerazione la mia posizione», ha detto Maccarani, ribadendo di non aver mai pronunciato gli insulti riportati dai media. «Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera», ha aggiunto. Cinque atlete, Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris, hanno ribadito per iscritto di stimare Maccarani e di non riconoscersi come parti offese. Fuori dall’aula Anna Basta, che con Nina Corradini ha accusato di abusi lallenatrice, si è detta confortata di «sapere che ci sono persone pronte a raccontare la loro verità». Nonostante i tre anni «difficili e pesanti» e le paure, Basta ha ribadito di non essersi «mai tirata indietro». Quanto alle ex compagne che hanno deciso di sostenere Maccarani, «ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e deve fare i conti con la propria coscienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA