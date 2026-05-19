A processo l’uomo che “congelò” la madre 

«Ho messo il corpo di mia madre nel freezer perché quando è morta sono stato preso dal panico: i 500 euro di pensione erano l’unica fonte di sostentamento». Dopo la scoperta dei carabinieri, il 57enne Sandro Mallus aveva subito confessato al magistrato di aver tenuto la madre morta nel congelatore per circa due anni, così da incassarne la pensione. Ora, concluse le indagini, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo, accusandolo di occultamento di cadavere, indebita percezione di erogazioni pubbliche e omissione di soccorso. Secondo la Procura, quando il 57enne di Sarroch è uscito per andare a fare la spesa lasciandola sola, Rosanna Pilloni, 78 anni, stava già male e non sono stati chiamati i soccorsi: al rientro l’uomo l’ha trovata morta e, per non perdere la pensione che era l’unica forma di sostentamento, avrebbe tenuto il corpo nel freezer che era stato trasformato in una tomba, con tanto di altarino.

Chiusa l’inchiesta

Il 28 agosto 2024 i carabinieri avevano fatto la macabra scoperta, dopo che la scomparsa dell’anziana donna era stata segnalata in caserma. Assistito dall’avvocata Michela Zanda, il figlio dell’anziana pensionata aveva confessato che la donna era morta in realtà il 5 gennaio 2022, pochi giorni prima del suo compleanno. Quando si era svegliato quella mattina – aveva detto al pm – la madre respirava male, ma poi quando è tornata dal fare la spesa si è accorto che non respirava più. La paura di perdere i 500 euro di pensione dell’anziana, unico sostentamento familiare, l’avrebbero fatto sprofondare nella disperazione così da convincerlo a nascondere il corpo nel congelatore, trasformato in una specie di tomba con sopra l’immagine di Rosanna Pilloni in un portafoto e un lumino.

Davanti al Gup

In questi due anni dai fatti l’uomo sarebbe stato giudicato capace di intendere e di volere, nonostante all’epoca dei fatti si stesse sottoponendo a delle terapie. Gli accertamenti della Procura avevano dimostrato che non c’è mai stata violenza e la 78enne era morta per cause naturali. Chiusa l’inchiesta e formulata l’istanza al Gup di fissazione dell’udienza preliminare, sarà ora il giudice a decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio del pm Pilia. L’avvocata Zanda, invece, dovrà decidere se formulare riti alternativi o attendere che il Gup decida se portare il caso a dibattimento.

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