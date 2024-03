A processo il cantante dei Placebo:  offese Meloni 

Torino. «Giorgia Meloni fascista e razzista». Gli insulti lanciati dal palco del concerto, davanti a migliaia di persone, potrebbe costare il processo in Italia a Brian Molko, frontman dei Placebo, band britannica da oltre 12 milioni di dischi venduti nel mondo. Ieri la Procura ha chiuso l’indagine e la rockstar rischia di rispondere di diffamazione e vilipendio delle istituzioni. L’11 luglio i Placebo erano in concerto a Stupinigi per il Sonic Park, durante l’esibizione Molko definì Meloni «fascista e razzista», chiudendo l’invettiva col gesto dell’ombrello. La scena - girata sui social e sui telefonini di mezza Italia - era stata segnalata alla Procura dalle forze dell’ordine presenti allo show. All’apertura dell’inchiesta seguì la querela della premier, che deve attendere l’esito di una rogatoria internazionale per individuare il domicilio del cantante e notificargli gli atti. Sembra, invece, che finirà con una semplice sanzione la “bravata” dello studente che martedì al Senato ha rivolto a Meloni il gesto della pistola: sono arrivate le scuse - apprezzate da Palazzo Madama - dal liceo Righi di Roma e dal ragazzo, che ha comunque ribadito il proprio dissenso verso il governo e la premier.

