A processo il 21enne indagato per l’omicidio del B&B 

Prenderà il via il 18 settembre il Corte d’assise il processo per l’uccisione di Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu strangolato a luglio dello scorso anno nel B&B “Corte Cristina” a Quartucciu. Ieri mattina, il giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pm Diana Lecca nei confronti del 21enne di Sinnai, Gabriele Cabras, respingendo le eccezioni del difensore che aveva proposto una perizia psichiatrica del giovane. Per la Procura si tratta dunque di omicidio volontario aggravato dalla rapina, reato che prevede come pena massima l’ergastolo e che non consente riti alternativi.

La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata strangolata con l'asciugamani all’interno di una camera del B&B di via Nazionale. Sul corpo il medico legale aveva riscontrato anche diverse ferite riconducibili a una colluttazione. In manette era finito Gabriele Cabras, ma in un primo momento l’inchiesta si era chiusa con la sola ipotesi di omicidio volontario, contestazione che avrebbe permesso al difensore Giovanni Cabras di chiedere il rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. In apertura di udienza preliminare, però, la pm Lecca ha contestato l’aggravante dell’omicidio commesso con finalità di rapina, sbarrando qualsiasi accesso a riti alternativi. Ieri mattina, accogliendo le richiesta della Procura, il giudice Giorgio Altieri ha fissato il dibattimento in Corte d’assise a partire da settembre.

A fine estate, dunque, compariranno davanti ai giudici anche i familiari dell’uomo ucciso: i genitori della vittima, Paolo Pergola e Maria Luisa Stocchino, e la sorella Tamara, si sono costituiti parte civile con i legali Mauro Massa e Fausto Argiolas. Il corpo senza vita di Gabriele Pergola era stato rinvenuto il 31 luglio dello scorso anno. Subito dopo l’arresto, il giovane accusato di omicidio aveva confessato, raccontando di fare uso di stupefacenti e di aver reagito ad una minaccia con l’asciugamano, non essendosi accorto di aver ucciso il 43enne ma di essere andato via convinto di averlo solamente fatto svenire.

