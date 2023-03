«A processo i funzionari dell’Anas» 

Ma nel corso degli accertamenti, la Procura ha messo in discussione anche la segnaletica. La doppia linea continua prevista in quel tratto, che avrebbe impedito la manovra, era stata cancellate e trasformata in linea tratteggiata. La titolare della stazione di servizio, è poi emerso in indagine, aveva chiesto la modifica (da continua a tratteggiata), così da migliorare il flusso di clienti, ma la Prefettura aveva negato l’intervento, ritenendo necessaria lì la doppia striscia continua. Chi abbia maldestramente modificato la segnaletica non è mai stato accertato, ma il pm Secci ha individuato e deciso di perseguire chi doveva controllare che ciò non accadesse. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio per i funzionari dell’Anas Atzeni e Ferrara, in qualità, rispettivamente, di responsabile del procedimento di collaudo e direttore dei lavori commissionati all’impresa per il “ripasso” della segnaletica orizzontale. I due ingegneri sono difesi dagli avvocati Marco Lisu e Andrea Pogliani.

La mano che aveva reso tratteggiata la doppia striscia continua sulla statale 195, poco fuori Pula, non è mai stata scoperta, ma per la Procura della Repubblica i tecnici dell’Anas avrebbero dovuto vigilare che ciò non accadesse. Quella manomissione della segnaletica orizzontale, secondo la ricostruzione del pm Emanuele Secci, avrebbe permesso ad un’auto di svoltare per entrare in un distributore, venendo centrata dalla moto su cui viaggiava Christian Urru, 31 anni, morto sul colpo il 6 agosto 2018. Ieri, terminata l’udienza preliminare, il giudice Giorigo Altieri ha mandato a processo i due funzionari dell’Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Il dibattimento inizierà l’8 maggio.

L’inchiesta

Gli accertamenti

Google Heart

Il consulente tecnico della Procura, analizzate le immagini storiche con Google Heart, ha sottolineato come in effetti «quel tratto della SS 195 sia oggetto di particolare attenzione per la segnaletica orizzontale, specie per la doppia linea di mezzeria, la quale subisce costanti, inspiegabili e non regolari modificazioni». Ora sarà un processo a chiarire se vi siano colpe.

