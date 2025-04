A processo da 6 anni ma il reato non esiste 

Da sei anni sotto processo per un reato che non esiste più. È la condizione, con pesanti ripercussioni, del direttore (facente funzioni, nel 2019) del Parco dell’Arcipelago, Augusto Navone, del presidente Fabrizio Fonnesu, di Marco Fonnesu, amministratore unico della srl Samit e della biologa del Parco, Antonella Gaio. I quattro sono sotto accusa per abuso d’ufficio riguardo alla festa notturna nella spiaggia iper vincolata di Ajacciolu (isola di Santa Maria). Secondo il pm, le autorizzazioni illegittime, rilasciate dall'Ente Parco di La Maddalena, per la notte di musica nella caletta (6 agosto 2019) furono un vantaggio indebito fatto al B&B extra lusso La Casitta, di Marco Fonnesu, cugino del presidente del Parco, Fabrizio Fonnesu. Il fatto è che il reato di abuso d’ufficio non esiste più. Ieri, per l’ennesima volta, il processo è stato rinviato, la motivazione è l’incompatibilità della gup Marcella Pinna. Ed è la quarta volta che cambia il magistrato. Il giudice dovrà prendere atto della abrogazione del reato, ma un gup che lo possa fare ancora non è stato trovato. Tra incompatibilità e trasferimenti si arriverà ad ottobre. Il fatto è che il prossimo “assegnatario” del fascicolo, il gup Alessandro Cossu, è in partenza da Tempio. Le difese (Carlo Selis, Carlo Careddu, Deborah Giudice, Agostinangelo Marras, Giuseppe Luigi Cucca ) hanno sempre contestato l’intero impianto del pm.

