A Pratosardo tentato furto con un’auto come ariete 

L’auto bruciata potrebbe essere quella utilizzata per assaltare la sede di Acqua e Sapone a Pratosardo, da alcuni malviventi che hanno tentato di portare via la cassaforte. La vettura è stata incendiata mercoledì, intorno alle 23, lungo la statale 389, poco dopo lo svincolo per Orani. Il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Nuoro, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. C’è molto più di una coincidenza tra l’incendio della Fiat Panda, rubata nei giorni prima di Natale a La Maddalena e quanto avvenuto mezz’ora prima a Nuoro quando un’utilitaria sarebbe stata usata come ariete per sfondare le porte del grande magazzino Acqua e Sapone. Il tutto è avvenuto alle 22.30 quando nel centro commerciale di Prato Sardo c’erano ancora tantissimi clienti nei ristornati e nel cinema Multiplex. I banditi potrebbero aver usato l’auto che dalle prime indagini sembra sia stata rubata ad una signora di La Maddalena prima delle festività natalizie. Pochi attimi, il blitz fallito e la fuga da Pratosardo alla 389 è facilissima. Il fatto che l’auto sia stata ritrovata incendiata lungo una strada isolata ha alimentato il sospetto che il veicolo sia stato utilizzato per compiere l’assalto a Nuoro.

