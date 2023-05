A pranzo tra i bidoni dei rifiuti 

La processione verso la fermata della corriera ecologica di via Mameli inizia poco prima delle 13. Il Corso si trasforma in un passaggio di bidoni della spazzatura spinti e trasportati dal personale di ristoranti e locali sotto lo sguardo stupito, e anche infastidito, di turisti. Difficile per chi ha scelto Cagliari come meta di una vacanza pensare che la raccolta della spazzatura debba avvenire proprio nell’orario di pranzo. E non riescono ad accettarlo nemmeno i titolari e i gestori dei locali. «Dalle 13 alle 14,30 dobbiamo portare i rifiuti nel punto di ritiro. E passiamo con i contenitori tra i tavoli pieni di clienti e moltissimi sono turisti. Ci guardano e non capiscono. E devono sopportare la puzza», spiegano in coro Antonello Del Zompo della pizzeria Caroline e Luigi De Micco di Napul’è. È così dallo scorso 17 aprile, giorno di partenza del nuovo servizio di raccolta della spazzatura con la corriera ecologica. Le proteste si moltiplicano. E le perplessità iniziali, manifestate dai gestori di locali, si sono per ora materializzate. Lo avevano denunciato Laura Sechi, titolare di VitaNova, Miro Steri (Sa Domu Sarda) e William Congera (Su Stampu nel Corso) e ora, a un mese e mezzo, i disagi sono sotto gli occhi di tutti.

Il confronto

Il malumore di molti è arrivato da subito negli uffici dell’assessorato all’Igiene del Suolo. «Abbiamo già avuto diversi incontri», sottolinea l’assessore Alessandro Guarracino. «Il servizio è molto complicato e non è facile accontentare tutti. Stiamo studiando, per le attività della zona del Corso, un centinaio circa, una fascia oraria diversa per il conferimento dell'umido e del vetro, magari a metà mattina, in modo che non coincida con l'orario del pranzo. Ma ci sono molti aspetti che devono essere tenuti in considerazione perché nei quartieri del centro storico sono 600 le utenze interessate con diverse esigenze». Le interlocuzioni sono già iniziate. E martedì ci sarà un nuovo confronto. Il servizio prevede cinque circuiti e nove corriere ecologiche. «Non potevamo lasciare tutto come prima perché la situazione, con i mastelli lasciati in strada tutto il giorno, era insostenibile», ricorda l’assessore. «Ora va decisamente meglio e per la situazione dei ristoratori del Corso cercheremo il compromesso migliore».

Lo scontro

La soluzione prospettata non va comunque bene. «La proposta di introdurre un turno in più per umido e vetro non ci sta bene», protesta Del Zompo. «Ma il mezzo dovendo fare tutto il giro potrebbe passare in alcune zone sempre a ridosso dell’ora di pranzo. Perché non effettuare il ritiro la notte o la mattina presto, applicando sanzioni pesanti a chi poi non ritira il contenitore?» C’è poi un altro aspetto. «Il nostro personale», è la perplessità di molti ristoratori, «è assunto con contratti da cameriere o cuoco. Se trasportando i bidoni si dovessero far male avrebbero la copertura assicurativa per una mansione non loro?» De Micco aggiunge: «I turisti quando portiamo fuori dai locali i contenitori ci fotografano. Un’immagine della città pessima. Alcuini protestano e hanno ragione». E anche tenere all’interno del ristorante o bar un bidone non è il massimo: «Puoi pulirli più volte. La puzza ci sarà sempre».