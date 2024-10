A pranzo tra gli ulivi di Selargius  

Prima Cagliari, dopo Selargius. In centinaia, al termine della manifestazione culminata con la consegna delle firme della “Pratobello 24”, si sono riversati nelle campagne del centro dell’hinterland per raggiungere i ragazzi che dallo scorso luglio presidiano la zona, piantando ulivi e rispondendo – come amano dire – «alla morte con la vita».

Sono tutti qui con le magliette bianche dei comitati Pratobello 24 che si mischiano a quelle gialle dei gruppi No Tyrrhenian Link di Selargius e Quartu. Si sono ritrovati per pranzare assieme, e quello che sarebbe dovuto essere un frugale pranzo al sacco si è trasformato in un buffet improvvisato, tra salsiccia arrosto, pasta e tanto altro. Proprio qui dove sorgeranno le stazioni di accumulo e di smistamento di Terna, il cui cavo avrà l’approdo davanti al mare cristallino di Terra Mala.

Simone Olla in questo presidio c’è dal primo giorno, ossia il 12 luglio, sopportando il caldo atroce, senza spostarsi «se non qualche rara volta per farmi una doccia a casa», racconta, «ho interrotto il mio lavoro per stare qui, per la libertà della nostra terra. Piantare alberi vuol dire contrastare questi progetti, è una missione». Andare via? «Non ci pensiamo nemmeno, anzi, stanno arrivando tanti altri ulivi».

Nel presidio c’è anche Paoletta Dessì: «Siamo un centinaio che ci alterniamo», dice, «fissi, che dormono anche qui una decina. Non siamo potuti andare a Cagliari e siamo felici che i comitati siano venuti da noi». In questa collina «siamo arrivati ormai da due mesi e mezzo. Fino a qualche anno fa erano giardini, poi sono arrivati i primi espropri. Adesso vogliono fare le stazioni e far passare cavi, ma noi non ci arrendiamo e non lo permetteremo. Da qui non ce ne andiamo e continueremo a piantare ulivi».

Dopo la mattinata sotto il Consiglio regionale, i manifestanti sono arrivati a Selargius. «È stata un’emozione grandissima partecipare alla manifestazione», dice Sammy Santoni dei Gruttes di Oristano, «e adesso siamo voluti venire qui per mostrare vicinanza, per il coraggio di questi ragazzi che sono qui da luglio: c’è caldo anche adesso figuriamoci quello che hanno passato a luglio e agosto e per i grandi risultati che stanno ottenendo, piantando questi ulivi».

Saphira Pittorru invece è del comitato Nuova Resistenza di Alghero, «dal momento che i ragazzi del presidio non potevano venire a Cagliari, siamo venuti noi da loro. Abbiamo portato tante taniche di acqua e viveri. Non potevamo non esserci e non potevamo non stargli vicino».

C’è un’ aria di festa in questo pomeriggio che ancora sembra estate: si mangia, si chiacchiera, senza perdere mai di vista lo scopo principale: difendere la Sardegna dalla speculazione energetica. Nel punto più alto ci sono le tende: qui si dorme perché non ci si può allontanare nemmeno un attimo e si resterà qui anche quando le notti diventeranno più fredde.

«Vogliamo dare la nostra solidarietà e sostegno ai ragazzi del presidio», dice Giusy Massidda del Comitadu Pro Sa Nurra, «la nostra lotta proseguirà, e questo diventerà un punto dove si concentrerà l’imp egno e il dissenso».

Ci sono anche il presidente de Is Pippius Stefano Bulla che annuncia: «Siamo pronti a bloccare di nuovo la 131 all’altezza di Nuraminis», e poi Francesca Olla del No Tyrrhenian Link di Selargius, «la proposta di legge Pratobello 24 è stata fortemente voluta dal nostro comitato».

Magliette nere simbolo della protesta sono quelle del Comitato Parteolla: «Siamo molto felici», dice la portavoce Maria Brigida Carta, «perché Pratobello 24 dimostra la voglia di autodeterminazione del popolo sardo».

