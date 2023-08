A Posada l’allerta resta alta 

Anche ieri a Posada, un vento di scirocco sostenuto, ha tenuto alta l’allerta degli apparati della Protezione civile sui rischi di nuovi incendi. Per l’intera giornata quattro squadre dei vigili del fuoco, posizionate in un check-point a La Caletta hanno effettuato costanti controlli sul territorio con l’ausilio di droni alla ricerca di eventuali focolai rimasti ancora accesi a seguito del grosso rogo che domenica scorsa aveva fatto piombare il centro costiero baroniese in un inferno di fuoco.

Un’attività di prevenzione che in qualche caso ha fatto scattare gli interventi di bonifica, per dei piccoli eventi sporadici azzerando cosi sul nascere il pericolo di nuovi incendi. Allo stesso tempo va avanti anche l’attività investigativa da parte del Corpo regionale di vigilanza ambientale. Dopo aver accertato l’azione dolosa dei piromani, dando inizio all’immenso rogo che ha incenerito circa 700 ettari di territorio, provocando ingentissimi danni ad aziende e a privati, gli agenti della forestale sono andati alla ricerca di eventuali indizi utili ad identificare i responsabili. Gli inquirenti hanno perlustrato le zone adiacenti all'area da cui è partito l’incendio (si parla di almeno quattro punti diversi di innesco delle fiamme). Il sindaco Salvatore Ruiu fin da subito si è detto convinto della matrice dolosa, presentando un esposto contro ignoti per disastro ambientale. Col passare delle ore si fa sempre più chiaro il quadro dei gravissimi danni subiti da numerosi residenti e da diverse aziende situate nella campagne tra Posada e Siniscola in un’emergenza che solo per puro caso non ha provocato vittime, anche se non sono mancati i feriti: ben quattro persone. Il paesaggio lunare lasciato alle spalle dall’immenso fronte di fuoco è il segno tangibile del gravissimo pericolo corso da migliaia di persone che in quel momento si trovavano sulla direttrice del rogo, in modo particolare nelle borgate di Monte Longu e San Giovanni fino alla periferia di La Caletta da dove sono state evacuate oltre 1.600 persone. A Siniscola si registra l’iniziativa del consigliere comunale Giovanni Bomboi che ha presentato al sindaco Gian Luigi Farris un’istanza in cui invita lo stesso primo cittadino e i parlamentari sardi ad attivarsi con Regione e governo nazionale affinché vengano messi in atto anche per la Baronia gli stessi provvedimento attuati per l’alluvione in Emilia.

