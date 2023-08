A Posada e Siniscola in vacanza tra le autobotti 

Qualità dell’acqua, emergenza infinita che condiziona la vita quotidiana di vacanzieri e residenti, con grossi grattacapi anche per gli operatori turistici.

In alta Baronia con la stagione che ha ormai fatto il giro di boa, resta alta la percezione dei disagi provocati dall’annoso problema legato al servizio idrico potabile che da anni puntualmente si ripresenta ogni estate, con un sentimento di comune rivalsa che stenta a sopirsi. Sia a Posada, che in tutto il litorale siniscolese dove sono ancora attive le limitazioni di non potabilità dell’acqua che sgorga dai rubinetti delle case. «Ormai è improcrastinabile un intervento di potenziamento degli impianti di potabilizzazione – afferma il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu – oltre ai danni legati all’incendio dello scorso 6 agosto, si tratta del solito problema tra promesse che poi non vengono mantenute».

La disputa

Anche a Siniscola i rapporti tra il sindaco Gian Luigi Farris e Abbanoa sono ai ferri corti: «C’è un tavolo aperto con il Prefetto - avverte il primo cittadino – per tutte le problematiche che interessano il nostro territorio, dalle interruzioni della distribuzione idrica, alle perdite e alla pessima qualità dell’acqua». E sul vissuto quotidiano oltre ai mille disagi delle utenze, sono gli operatori turistici a dover fare i salti mortali per alleviare le ripercussioni su chi fa la villeggiatura». C’è chi compra l’acqua dalle autobotti, così come i baristi che si trovano costretti ad acquistare ghiaccio preconfezionato e a staccare le macchine del caffè dalle condotte idriche per attaccarle a bidoni di acqua buona.

