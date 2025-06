A Portoscuso è tempo di “Mare e Miniere” 

“Mare e Miniere 2025” fa tappa a Portoscuso: nell’antica tonnara di Su Pranu, in un luogo intriso di storia con vista mare, da oggi fino a domenica si susseguiranno seminari di musica popolare mentre la sera Su Pranu si accenderà con concerti e canti popolari. Sono circa 150 gli iscritti, provenienti non solo dalla Sardegna e dal resto d’Italia ma anche da Europa, Cina e Stati Uniti.

I seminari

I seminari spaziano tra diverse discipline: Canto popolare, a cura di Elena Ledda e Simonetta Soro, Launeddas con le lezioni di Luigi Lai, Canto corale con Alessandro Foresti, Batteria e percussioni popolari, a cura di Andrea Ruggeri, Enza Pagliara e Dario Muci. E ancora Organetto diatonico con Riccardo Tesi, Repertori strumentali e vocali della Val d’Aosta, Savoia e Piemonte a cura di Vincent Boniface, Mandola e Musica d’insieme con Mauro Palmas, Chitarra e Musica d’insieme con Marcello Peghin, Basso e Musica d’Insieme a cura di Silvano Lobina. C’è poi il laboratorio di danze tradizionali del centro e sud Italia, di cui si occupa Viola Centi, il laboratorio di canto a tenore e cuncordu con i Tenores e Cuncordu di Orosei, e “Musiche dal Mondo”, il laboratorio per bambini e adulti a cura di Giulia Cavicchioni.

La musica

Questa sera via ai concerti di canto, musica e danza popolare, tutti presentati da Ottavio Nieddu. Si inizia alle 21.30 con una produzione originale con Peppe Voltarelli e l’Orchestra Poco Stabile di “Mare e Miniere”. Domani, sempre alle 21.30, “Nostra patria è il mondo intero, speranze italiane nel canzoniere popolare”: l’ideazione e la direzione musicale è di Mauro Palmas, con Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas, Maurizio Geri, Silvano Lobina, Marco Argiolas, Andrea Ruggeri e i racconti di Bruno Gambarotta. Seguiranno balli popolari in piazza. Venerdì 27 a Su Pranu alle 21.30 “Una parola … e la mia voce suona Pasolini” tra musica e poesia, a cura di Elisabetta Malantrucco con Radio Techetè, con Simonetta Soro, Elena Ledda, Anna Lisa Mameli, Mauro Palmas e Marcello Peghin. Alle 22.30 Andrea Andrillo propone “Fortunate possibilità”, a seguire balli popolari in piazza. Sabato 28 alle 21,30 lo spettacolo Sighida con Mauro Palmas e Giacomo Vardeu, Cuncordu a Tenore di Orosei e l’Orchestra, mentre dalle 22.45 si esibirà Sandra Bautista trio, vincitrice del premio Andrea Parodi. Come da tradizione il sipario di “Mare e Miniere” si chiuderà, il 29, con il concerto dei partecipanti ai seminari.

Il territorio

“Mare e Miniere” è una rassegna itinerante – dice Elena Ledda, direttrice artistica con Mauro Palmas – «tra i Comuni in cui facciamo tappa c’è Portoscuso. L’aspetto che più ci emoziona è il legame profondo che si è creato con il territorio, siamo orgogliosi di questo risultato. C’è sempre una bella partecipazione e quest’anno sono aumentate anche le iscrizioni ai seminari da Portoscuso». Anche il Comune è soddisfatto: «Un’occasione importante di cultura, attraverso la musica e i canti popolari», chiude Ornella Pillisio, assessora alla Cultura.

RIPRODUZIONE RISERVATA