A Porto Rotondo vincono in due 

Tre regate hanno tenuto a battesimo la prima tappa del nuovo circuito zonale J24, a Porto Rotondo. Concentrate sabato, per le condizioni meteo previste per domenica, hanno opposto cinque equipaggi. Grande battaglia su ogni boa. lo dimostra anche il pari merito in vetta tra Vigne Surrau (Circolo Nautico Arzachena, 1-2-3 i risultati singoli) e Nord Est (Salvatore Orecchioni, 2-4-1), entrambi a quota 7. Terzo, ma per un punto appena, Botta Dritta (Mariolino Di Fraia, 5-1-2). Seguono Aria (Marco Frulio) e Paco (Luca Mocci). La prima tappa si concluderà il 18 e 19 marzo, ma i J24 si tratterranno a Porto Rotondo anche per la seconda, il 22-23 aprile (abbinata al Trofeo Fiera Nautica della Sardegna) e 13-14 maggio.

Le due tappe hanno rappresentato soltanto l’inizio di una stagione contrassegnata dai grandi eventi tradizionali. I primi due appuntamenti a essere ufficializzati sono la Solaris Cup, a fine maggio, e, dal 13 al 17 settembre, il Baltic Yacht Rendezvous che sarà ospitato sempre a Porto Rotondo.

Capitana

La nuova regata costiera del campionato invernale Marina di Capitana, sul litorale quartese, ha registrato alcune novità al traguardo. È il caso del G34 Juliet, che ha vinto la competizione senza però scalfire il predominio di India e di Unna Unau, al primo successo nell’Altura Prime Vele dove resta al comando Free Dream.

Tutti vincenti gli altri leader: Free Emotions (Altura gruppo A), Shangri-La II (Altura gruppo B) e SiVi (Altura gruppo CD).