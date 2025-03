A Porto Recanati l’Esperia cerca il successo pesante 

Trasferta ricca di insidie per la Confelici Cagliari, attesa stasera (21,15) sul parquet dell’Attila Junior Porto Recanati nel terzo turno della Poule Gold di B Interregionale.

Reduci dal convincente successo casalingo contro il Bramante Pesaro, trascinati dalle 9 triple di uno scatenato Giordano, i granata vanno a caccia di conferme per restare agganciati al treno playoff.

«Livello alto»

A fare il punto della situazione è il play Cabriolu, che ripercorre le prime due sfide della seconda fase: «Queste partite ci hanno fatto capire quanto sia alto il livello», sottolinea, «abbiamo dimostrato di potercela giocare sempre, ma ogni gara è una battaglia. Contro Loreto abbiamo retto per tre quarti, salvo pagare nel finale anche per l’infortunio di Maresca. Con il Bramante, invece, abbiamo faticato nei primi venti minuti, ma poi abbiamo cambiato marcia nel terzo quarto. In questa poule non possiamo permetterci cali di intensità». Nel momento del bisogno, però, l’Esperia sa di poter contare su un’arma speciale: «Giordano è stato superlativo sabato scorso, soprattutto nel terzo periodo», ammette, «non è certo una novità: già contro Vasto e L’Aquila aveva fatto la differenza. Quando sta bene è un giocatore di categoria superiore».

L’avversario

Ora la testa è su Porto Recanati, formazione che occupa la nona posizione, appena due lunghezze sotto la Confelici. I marchigiani hanno appena espugnato il campo de L’Aquila (85-80), riscattando lo scivolone casalingo dell’esordio contro la Stella Ebk. Il pericolo pubblico numero uno sarà l’argentino Gamazo, lungo di grande esperienza che l’anno scorso mise in seria difficoltà l’Esperia: «Ci ricordiamo bene di lui, così come di Montanari, molto pericoloso anche dalla distanza», avverte Cabriolu, «senza dimenticare il fattore campo, perché giocare a Porto Recanati non è semplice. Servirà la miglior difesa possibile per provare a portarla a casa».

