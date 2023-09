A Porto Corallo il varo di Vento di Sardegna 

Finalmente il varo. Ieri mattina Vento di Sardegna, l’Open 50 praticamenteimbattuto nelle regate oceaniche in solitaria a cui ha partecipato, è pronto per prendere il largo per il giro del mondo con il suo skipper Andrea Mura. Il varo è avvenuto nella Marina di Porto Corallo, a Villaputzu, con il sindaco Sandro Porcu che ha voluto essere “padrino” dell’importante momento sportivo. Non poteva mancar il parroco di Villaputzu, don Franco Serrau, con lui le altre autorità di Villaputzu e un buon numero di sostenitori di Mura, una delle figure sportive più note e amate della Sardegna.

Spirito di squadra

Mura da settimane lavora incessantemente alla preparazione della suabarca per partecipare alla Global Solo Challenge, uno degli eventi sportivi e umani più difficili che ci siano. In questi mesi Andrea Mura e la sua famiglia hanno vissuto a Porto Corallo dove, con la collaborazione della direzione del porto e del personale della Marina, la barca è stata rimessaa nuovo e dove procederanno i lavori e i collaudi dopo il varo di ieri.

L’imbarcazione

Vento di Sardegna è stato acquistato nel 2007 da Andrea Mura. Dal 2008, ha partecipato a regate d’altura nazionali ed internazionali, con una lunga sequenza di vittorie. Tra queste, quattro edizioni della "Roma x 2" e due edizioni della “Romax 1”, una Middle Sea Race nella x 2 e una storica vittoria alla Route du Rhum 2010, seguita da un secondo posto nel 2014.

