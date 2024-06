A Porto Cervo via all’Europeo della classe J24 

Parte il Campionato Europeo della classe J24 a Porto Cervo. Organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, il campionato si preannuncia agguerrito. Ben 48 barche sulla linea di partenza rappresentative di 20 nazioni, per un totale di 250 velisti. La Germania è la nazione con più barche in regata, ma anche l’Italia si difende bene. In acqua anche diversi equipaggi sardi, tra cui i due forti team del Circolo Nautico Arzachena e l’imbarcazione di Boomerang timonata da Giuseppe Murgia, uno dei timonieri di maggiore esperienza in questa classe.

Il J 24 è uno dei monotipi più diffusi al mondo che ha ben retto la grande concorrenza di scafi moderni. Progettato dall’americano Rod Johnstone a metà degli anni ’70, dal 1977 a oggi si stima che ad oggi siano state costruite almeno 5.500 unità in tutto il mondo. Dopo due giorni di stazze in cui le barche sono state verificate e pesate, da domani si inizia a regatare. La regata di prova prevista ieri è stata annullata a causa del forte vento. Sono previste dieci prove in tutto con percorso a bastone fino a domenica ma saranno sufficienti quattro prove perché il campionato sia valido.

Classe Hansa

A Mestre si è svolto il Campionato nazionale della classe Hansa 303, dove Francesca Ramazzotti e Valentina Diana, rappresentanti del team Veliamoci, hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria doppio, portando a casa il prestigioso Trofeo Challenger. Questo successo riconferma la loro vittoria dello scorso anno e mantiene il trofeo ad Oristano. Ottimo piazzamento anche per l’equipaggio di Lucia Garau e Maria Cristina Atzori, che hanno chiuso in quinta posizione, e per Eleonora Cuccu e Paolo Marchesi, settimi nella categoria doppio, tutti atleti del circolo Veliamoci.

