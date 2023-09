A Porto Cervo il Mondiale J24 del prossimo anno 

Si terrà a Porto Cervo, in Costa Smeralda, dal 10 al 16 giugno, il Campionato Europeo J/24 del 2024. Creato negli anni Settanta da Rod Johnstone il monotipo continua a essere molto popolare tra armatori ed equipaggi di ogni livello. In Sardegna la classe ha sempre avuto momenti felici, grazie soprattutto ai due storici equipaggi protagonisti, da anni, nelle più importanti regate nazionali: Vigne Surrau e Botta Dritta. Marco Frulio, delegato J24 Sardegna: «Siamo felici che l’europeo sia organizzato da un club prestigioso come lo YCCS».

ClubSwan 36

Nella prima giornata del campionato europeo del ClubSwan 36 a Puntaldia, le condizioni meteo hanno permesso lo svolgimento di due prove. Nella prima, la barca Cuordileone, di Edoardo Ferragamo, è stata superata nel finale da G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio. Nella seconda prova, il team brasiliano di Onda, guidato da Eduardo de Souza Ramos, ha dominato la regata. Al momento, G.Spot è in testa alla classifica generale con 3 punti, seguito da Fra Martina con 6 e Onda con 8. Le regate si concludono sabato. ( a.cia. )

